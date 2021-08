Halte autoroutière à Beauceville: le projet toujours actif

Annoncé l'an dernier, le projet d'halte autoroutière, en bordure de l'Autoroute 73 et de la route du Golf à Beauceville, est toujours bien actif.

C'est du moins ce qu'a confirmé le promoteur, Yohan Murray, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Une affiche a d'ailleurs été installée récemment pour faire la promotion de ce « futur développement. »

Cependant, il a précisé que la demande acheminée en 2020 à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, pour utiliser ce terrain de 65 000 mètres carrés à des fins non agricoles, n'avait pas passé la rampe.

M. Murray a donc préparé un projet, « plus conservateur », avec une première phase qui comprendrait la construction d'une station-service avec dépanneur et restauration rapide. On parle ici d'un investissement évalué entre 5 et 7 M $, alors que l'an passé, il était question d'un projet de 40 M $.

À cet effet, les élus du conseil municipal de Beauceville ont adopté une résolution, lors de la séance de lundi soir, demandant à la MRC Robert-Cliche une modification du Schéma d’aménagement et de développement révisé afin de permettre une aire de service au carrefour entre la route du Golf et l’autoroute 73.