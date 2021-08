Deux événements de taille à venir pour la CCINB

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce est à préparer deux événements majeurs qui seront présentés au cours de l'automne.

D'abord, en partenariat avec Promutuel, l’édition 2021 du Gala Perséides qui se tiendra le 16 octobre au Centre Caztel à Sainte-Marie.

Cette soirée vise à souligner le dynamisme et l’importance de la communauté d’affaires auprès des ses membres et de son milieu. Le gala permet aussi de reconnaître la contribution des entreprises, commerces, entrepreneurs et industries comme acteurs indispensables au développement de la région de la Nouvelle-Beauce. Le président d’honneur de l'événement sera Francis Veilleux, président directeur général du Groupe Les IGA Veilleux.

Les membres de la CCINB peuvent présentement voter pour les entreprises qui se distinguent dans les diverses catégories.

Également, la chambre de commerce est déjà à organiser le Marché de Noël! L'activité se tiendra dans le stationnement du Domaine Taschereau - Parc nature à Sainte-Marie les 26, 27 et 28 novembre.

En plus des kiosques des commerçants, plusieurs activités seront proposées tout au long de la fin de semaine: illumination du sapin, Père-Noël, chorale, feu de camp, boissons chaudes.

De plus, une activité de réseautage se tiendra le vendredi soir. Les organisateurs rappellent aux commerçants qu'ils doivent être membre de la Chambre pour vendre leurs produits lors de ce marché. Pour plus d'information, contactez Katherine au [email protected] alors que les places sont limitées quant au nombre de kiosques qui seront disponibles.