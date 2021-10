Reprise de la Soirée des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce

La Cérémonie de reconnaissance : Soirée des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce a lieu le 17 novembre. Développement économique Nouvelle-Beauce honorera les récipiendaires du prix Jeune entreprise de l’année, soit Clifford Millet et Émilie Ferland du Miller Zoo.

En temps normal, chaque automne, l’organisation tient le Souper des gens d’affaires. Il a été décidé de présenter en premier la Soirée des jeunes gens d’affaires étant donné que ce fut le premier évènement qui avait été annulé à cause de la pandémie. Cela fait maintenant plus d’un an et demi que cet événement est en préparation.

Pour toutes informations concernant la Cérémonie de reconnaissance : Soirée des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce, vous pouvez consulter leur site Web : denb.ca/sjga2021.