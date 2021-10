La CNESST présente de nouveaux outils pour le télétravail

Le télétravail s'est largement développé durant la pandémie et est certainement voué à perdurer pour de nombreux travailleurs et travailleuses québécois. Pour cette raison, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a publié aujourd’hui des outils pour soutenir les milieux de travail qui souhaitent implanter ou encadrer le télétravail.

Ces différents outils visent à susciter un dialogue entre l’employeur et son personnel pour assurer une compréhension commune des modalités du télétravail, en fonction de la réalité et des besoins de chaque milieu.

« Il revient au milieu de travail de définir les paramètres du télétravail. J’encourage les différentes parties à échanger sur le sujet, en gardant à l’esprit le respect des travailleurs et travailleuses et le droit de gestion des employeurs. Nous avons tout à gagner à moderniser nos façons de faire pour être plus attractifs et pour améliorer le contexte de travail de nos employés », a indiqué Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Le premier outil, intitulé Aide à la rédaction d’une politique sur le télétravail, présente les principaux sujets pouvant être traités dans une politique sur le télétravail et propose des éléments de réflexion ainsi que des exemples de formulations pouvant guider la rédaction d’une telle politique.

Un autre outil, Aide à la rédaction d’une entente individuelle de télétravail, établit les modalités individuelles de la prestation en télétravail devant être précisées dans une entente entre l’employeur et l’employé.

Enfin, la CNESST rend également disponible l’Aide-mémoire en santé et sécurité du travail pour aider les milieux de travail à identifier les risques (ergonomiques, psychosociaux, etc.) pouvant être associés à cette nouvelle façon de travailler.

Rappelons que le contexte du télétravail ne modifie pas les droits et obligations des employeurs et des travailleuses et travailleurs. Les lois du travail s’appliquent en tout temps, de même que les conventions collectives existantes.

« Le monde du travail s’est métamorphosé pendant la pandémie de COVID-19 avec le télétravail, qui est là pour de bon. La CNESST est fière d’offrir des outils aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses du Québec pour soutenir l’implantation harmonieuse et durable du télétravail. Une politique claire et élaborée avec les membres du personnel est toujours une solution gagnante », d'ajouter Manuelle Oudar, présidente-directrice générale et présidente du conseil d’administration de la CNESST.

Plus d’information sur les outils en matière de télétravail sont disponibles sur le site internet de l'organisme.