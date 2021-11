L'entrepreneur Pomerleau nommé l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour une 2e année consécutive

Pour une deuxième année consécutive, Pomerleau, une entreprise de construction fondée en Beauce, a été sélectionnée comme l’un des 100 meilleurs employeurs au pays.

Maintenant à sa 22e édition, le concours des 100 meilleurs employeurs au Canada récompense les entreprises ayant des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques de travail avant-gardistes. Cette reconnaissance est décernée par Mediacorp Canada Inc.

Le comité de sélection a été séduit par les idées nouvelles et les propositions novatrices qui sont encouragées au sein du groupe Pomerleau afin de permettre une amélioration continue.

Ainsi, en raison de la pandémie de la COVID-19, Pomerleau a élaboré une nouvelle politique en matière d’ergonomie qui fournit aux employés les fonds nécessaires à l’aménagement d’un bureau confortable à la maison.

On a aussi pris en compte les activités offertes aux membres du personnel. Comme par exemple le Défi Pomerleau qui s'est traduit par un don de 600 000$ à des organismes œuvrant dans le domaine des soins et de la recherche en santé ainsi que dans l’aide alimentaire. De plus, Pomerleau s’est engagé à planter 1 875 arbres en échange des points du plus récent défi.

« Recevoir cette distinction pour une deuxième année consécutive est non seulement un honneur, mais une validation que nous avons su demeurer authentiques et fidèles à nos valeurs. Nous sommes fières que notre désir d’excellence et d’innovation soit reconnu à nouveau », a fait savoir Francis Pomerleau, chef exécutif des Stratégies nationales, dans le fil d'actualité du site Web du groupe.

Pomerleau, qui est actif d’un océan à l’autre dans l’industrie de la construction, figure parmi les cinq plus importants entrepreneurs généraux au Canada. La société emploie jusqu'à 4 000 personnes dans ses huit bureaux régionaux et sur près de 200 chantiers à travers le pays.