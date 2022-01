Stéphanie Paquet préside la campagne de recrutement

Propriétaire de l’entreprise Cantine Saint-Martin, Stéphanie Paquet a accepté d'assumer la présidence de la 37e campagne annuelle de recrutement de la Chambre de commerce de Saint-Martin-de-Beauce.

Sous le thème Ensemble pour faire une différence dans le développement local!, l'objectif de la campagne est de 130 membres.

« Propriétaire d’entreprise, j’ai accepté la présidence de cette campagne parce que les bénévoles qui s’impliquent au sein de la Chambre de commerce depuis sa création en 1985 ont contribué, par leurs actions, au développement des affaires et d’une économie locale prospère et qu’il est important de leur accorder notre appui pour continuer de faire, ensemble, une différence dans le développement local », de signaler la présidence d'honneur par voie de communiqué de presse.

Mme Paquet rappelle aussi que la CCSM a mené en 2021 une importante campagne de promotion de l’achat local qui a été très appréciée. L'organisme veut d'ailleurs poursuivre ses efforts dans les prochains mois pour favoriser le maintien de commerces et de services de proximité.

De même, dans la mesure de ses moyens, le Chambre de commerce entend participer, à des initiatives permettant d’attirer et de retenir les travailleurs et les travailleuses dont les entreprises ont grand besoin.

De plus et dans ce but elle veut travailler, avec les développeurs intéressés, à la création d’un programme d’encouragement à la construction domiciliaire pour répondre à la pressante demande de logements dans la municipalité.

« Pour continuer leur action, les bénévoles de la Chambre de commerce de St-Martin doivent pouvoir compter sur le soutien des entreprises, des commerces et des organisations du milieu. Devenez membre de cette organisation sans but lucratif de développement en 2022. Ensemble nous pourrons faire une différence dans le développement local », a conclu a présidente de la campagne de recrutement 2022.

Bilan de la campagne d'achat local

La Chambre de commerce de Saint-Martin-de-Beauce a mené une campagne spéciale de promotion de l’achat local en 2021 chez les travailleurs et les travailleuses des entreprises manufacturières locales.

Trois tirages, dont le mode a été laissé à la discrétion des directions des entreprises participantes, ont eu lieu en juin, septembre et décembre 2021.

Trois-cent soixante (360) bons d’achat local de 25 $ l’unité ont ainsi été émis pour une somme totalisant quelque 9 000 $. Par souci d’équité, quatre-vingt pour cent (80 %) des bons d’achat mis en circulation l’ont été au nom des commerces de services ciblés (alimentation, restauration, essence, produits pharmaceutiques) contre vingt pour cent (20 %) qui pouvaient s’appliquer dans n’importe lequel commerce de la municipalité.

Cette campagne spéciale de promotion de l’achat local a pu se concrétiser grâce à l’implication financière de la Chambre de commerce, de la Municipalité de Saint-Martin, de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière et de six entreprises manufacturières locales.

Encan-bouffe-détente annulé

À la grande déception des habitués de cet événement, La Chambre de Commerce de Saint-Martin se voit à nouveau contrainte d’annuler et de reporter à une date indéterminée son activité annuelle de promotion et de financement baptisée « Encan-bouffe-détente » en raison de la pandémie qui sévit.

L’organisation de développement tient normalement cette activité le premier samedi de février au centre paroissial de l'endroit.

Le conseil d’administration de la Chambre de commerce va étudier la possibilité de tenir dans les prochains mois (juin ou septembre 2022) une activité festive et rassembleuse dont la forme reste à déterminer si les conditions sanitaires le permettent.