La CCINB considère qu'il n'y a pas assez d'assouplissements pour les commerces

À partir du 31 janvier, les salles à manger des restaurants et des cafétérias de centres de ski vont ouvrir à nouveau. La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce considèrent que tout devrait rouvrir à pleine capacité en plus de permettre aux autres secteurs de recommencer leurs activités également.

Les cinémas et les salles de spectacle doivent attendre le 7 février, mais comme les restaurants ils n’auront le droit que d’accueillir 50 % de leur capacité.

« Les entrepreneurs qui possèdent et opèrent des restaurants, des cinémas et des salles de spectacle méritent toute notre reconnaissance. Depuis le début de la pandémie, ils ont été particulièrement frappés par les fermetures forcées, ce qui a fragilisé plusieurs de ces entreprises. Ils ont également redoublé de vigilance et de créativité pour offrir à leur clientèle une expérience agréable malgré les multiples règles sanitaires à faire respecter. J’invite la population à retrouver sans tarder le plaisir de partager un bon repas au restaurant, de sortir voir un film ou d’assister à de l’art vivant », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Bien que ce soit en partie une bonne nouvelle, les deux institutions ajoutent deux bémols : « la limite de capacité de 50 % ainsi que le maintien de la fermeture forcée de certaines entreprises comme les gyms et les spas ».

Selon eux, le gouvernement devrait rapidement annoncer un calendrier pour la réouverture complète de tous les secteurs tout comme l’a fait l’Ontario. Cela aiderait les entreprises à s’organiser, gérer leurs approvisionnements, leur main-d’œuvre et leurs réservations.

« Il faut que cette vague de fermeture soit la dernière. Nos gyms pourraient ouvrir en respectant certaines règles. Nos entreprises, mais aussi les habitants de la Nouvelle-Beauce en ont besoin. Il faut tenter de retrouver un peu de normalité et apprendre à vivre avec le virus ! » indique Chantal Gravel, présidente de la CCINB.

Mentionnons que le gym Léveil CrossFit à Saint-Georges a décidé de suivre le mouvement du 30 janvier. Un peu partout au Québec, des propriétaires de gyms ouvriront leurs portes sans la permission du gouvernement afin de montrer leur désaccord d’être toujours fermés.