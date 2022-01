L'ÉEB lance un nouveau podcast

L’École d’Entrepreneurship de Beauce vient de lancer un nouveau podcast pour mettre en lumière le parcours des grands entrepreneurs du Québec.

À travers des discussions d’entrepreneur à entrepreneur, les invités échangent, sur un ton personnel, des moments qui les ont construits, de leurs valeurs profondes et de ce qui se cache derrière leur posture de dirigeant. Chaque entrepreneur invité lance une invitation à un autre entrepreneur qui sera à son tour invité sur le podcast.

«Cette chaîne permet la rencontre de gens de tous les secteurs d’activités qui ont envie d’apprendre sur l’autre, de partager une partie de leur histoire et de s’inspirer ensemble. Pendant plus d’une heure, on prend le temps de s’écouter et de se poser les vraies questions», explique Martin Deschênes, président de l’EEB.

Les trois premiers épisodes sont disponibles:

- La création de l’EEB et la responsabilité que porte l’entrepreneur (Martin Deschênes avec Marc Dutil);

- L’entrepreneuriat autochtone et féminin (Marc Dutil, fondateur et Mélanie Paul);

- Les moments qui forgent l’entrepreneur (Martin Deschênes et Jean Bédard).