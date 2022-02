Le Parc commémoratif Chaudière-Appalaches inaugure ses 12 000 pieds carrés supplémentaires

Après huit mois de travaux, la Maison Roy & Giguère a procédé aujourd’hui à l’inauguration du troisième agrandissement du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches installé sur la 25e rue à Saint-Georges.

Le mausolée de ce parc commémoratif a désormais 12 000 pieds carrés supplémentaires permettant de regrouper tous les services offerts sous un même toit. Ce projet de 3 M$ était en lice depuis 2016, mais avait été reporté en raison de problèmes d’eau et d’égouts qui sont maintenant réglés.

L’établissement possède donc deux nouveaux salons funéraires pour l’exposition du corps ou de l’urne et recevoir les sympathies. Se nommant Astral et Boréal ils peuvent même devenir un immense salon advenant un besoin exceptionnel. Ces salons permettent ainsi de libérer la chapelle existante afin qu’elle puisse servir uniquement pour les cérémonies, soit une liturgie de la parole ou un hommage in memoriam.

Il y a également une section lounge. Il s’agit d'un espace de détente ajouté où les gens pourront prendre une pause avec un café et discuter entre membres de la famille.

Qui plus est, trois nouveaux columbariums comptant 700 habitacles de différentes grandeurs ont été inaugurés. Un columbarium extérieur sera également ajouté ce printemps et l’accès au cimetière sera amélioré.

Pour finir, deux nouvelles salles de réception nommées Salle du Vignoble et Salle du Verger avec service de bar donneront accès à une terrasse extérieure.

« Dans le souci de suivre l’évolution des tendances tout en ayant à cœur le confort de la population beauceronne, nous avons travaillé extrêmement fort pour leur offrir ce complexe modernisé; tous les services sont maintenant offerts sous le même toit dans un nouveau décor chaleureux et élégant », a signifié l’entreprise lors de la conférence de presse tenue ce matin pour l’occasion.

Rappelons que si l'actuel établissement est entré en opération en 1999, le service de pompes funèbres a, dans les faits, 132 ans d'existence, connu au départ sous l'appellation de Maison funéraire Gédéon Roy. Les petits-fils de la présidente, Louis-Philip et René-Charles Veilleux, constituent la 5e génération impliquée dans l'entreprise.

SUR LA PHOTO DU RUBAN : Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, René-Charles Veilleux, Colette Bourque Veilleux, Louis-Philippe Veilleux, René Jr Veilleux, et Manon Côté, représentants de la Maison Roy et Giguère ainsi que Claude Morin, maire de Saint-Georges et le représentant du député de Beauce, Stéphane Poulin.