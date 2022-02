La Coopérative de santé Robert-Cliche devient propriétaire de sa clinique à Saint-Joseph-de-Beauce. Il sera possible de mettre en place le projet d’agrandissement qui est estimé à 1 649 000 $.

Les fonds proviennent d’Investissement Québec qui fournit une aide financière non remboursable de plus de 475 000 $, d’un don de 100 000 $ de la caisse Desjardins Beauce-Centre et d’un prêt de 150 000 $ Beauce-Centre économique. De plus, l’implication financière des membres depuis des années aide à offrir les services.

Le point de service de Saint-Joseph-de-Beauce a été ouvert en juin 2014. L’implication financière de plusieurs entreprises, partenaires locaux, donateurs privés et de l’importante contribution de Louis Jacques, homme d’affaires du milieu avait permis la concrétisation de ce projet. Ce dernier était propriétaire du bâtiment qu'il avait construit et louait les locaux gratuitement à la Coopérative.

Le but de l’agrandissement est d’accueillir plus de professionnels de la santé pour offrir un service plus varié à la population. Pour acquérir le bâtiment, Louis Jacques a réduit le prix de vente même s’il restait deux ans au terme de l’entente de location.

L’achat s’est conclu le 3 février, en présence du président du Conseil d’administration de la Coopérative, Benoit Paré, de la directrice générale, Marie-Claude Vachon, du président et de la secrétaire de la Société d’Investissements Louis Jacques Ltée, Louis Jacques et Éloïse Jacques, ainsi que de Gaston Vachon, notaire.

Les plans sont actuellement en préparation. Ce projet permettra d’ajouter quatre bureaux de médecins/examens et une salle de rencontre qui pourra servir, notamment, à la formation continue des professionnels de la santé. Cette portion du projet sera rendue possible suite à l’octroi d’un prêt chez Desjardins.