Aimez-vous le temps des sucres ?

Bien que pour le moment, la période de dégel semble bien loin, le temps des sucres se rapproche plus vite que l’on peut penser. Ce court moment où se sucrer le bec n’est pas mal vu.

La Beauce étant l’un des plus grands producteurs de sirop d’érable du Québec, EnBeauce.com se demande si sa population est une grande amatrice cet évènement.

Pour certains, il mangerait des produits de l’érable tous les jours s’ils le pouvaient. Tandis que pour d’autres, c’est le seul moment de l’année où ils en profitent pour déguster ce nectar ambré.

Bien entendu, lorsque les érables commencent à couler c’est le signe du printemps et cela en ravit plus d’un. Et finalement, pour d’autres cette période les rend indifférents.

