Les fêtes nationales du Québec et du Canada sont l’occasion idéale de rendre hommage aux femmes qui ont façonné notre histoire. Parmi elles, Irma LeVasseur, la première femme médecin du Québec francophone, incarne la persévérance et l’audace face aux obstacles.



Née à Québec en 1877, Irma LeVasseur a grandi dans une famille marquée par la perte de deux enfants et les problèmes de santé d’un autre. Ces événements l’ont poussée à vouloir devenir médecin pour soigner les enfants. Cependant, à l’époque, les femmes n’ont pas accès aux études de médecine dans les universités francophones. Irma, déterminée, quitte le Québec à 17 ans pour poursuivre son rêve aux États-Unis. Elle obtient son diplôme en 1900, mais à son retour, une loi interdit toujours aux femmes de pratiquer la médecine. Ce n’est qu’en 1903, après trois ans de lutte pour obtenir son droit de pratique, qu’elle peut enfin exercer.



Une pionnière de la pédiatrie au Québec



Au début du 20e siècle, la pédiatrie est presque inexistante au Québec et la mortalité infantile est très élevée : à Montréal, 25 % des enfants meurent avant l’âge de 5 ans. La Dre LeVasseur, passionnée par la santé des enfants, part se former en Europe pour ramener les meilleures pratiques en pédiatrie au Québec. Elle devient ainsi une pionnière dans ce domaine. Elle co-fonde l’Hôpital Sainte-Justine, aujourd’hui un établissement phare en pédiatrie, avant de participer à la création de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec.



Une fin de vie dans l’ombre



Malgré l’impact considérable de ses réalisations, la fin de vie d’Irma LeVasseur est marquée par l’isolement et la pauvreté. Elle vit les 20 dernières années de sa vie seule dans un logement insalubre à Québec. À 80 ans, elle est internée de force dans un hôpital psychiatrique sans raison médicale évidente. Elle mène alors un combat juridique pour prouver qu’elle avait été emprisonnée sans motif valide, et elle finit par retrouver sa liberté. Cependant, en 1964, elle meurt dans l’indifférence générale, enterrée dans une tombe anonyme.



L’héritage d’une vie



Irma LeVasseur a pavé la voie à de nombreuses femmes dans la médecine. En étant la première femme médecin du Québec, elle a ouvert les portes des facultés de médecine à des générations de femmes. Aujourd’hui, 55 % des médecins au Québec sont des femmes, et les hôpitaux qu’elle a fondés sont des références reconnues. Mais malgré sa carrière exceptionnelle, elle n’a jamais bénéficié de la reconnaissance qu’elle méritait. Ce n’est que trente ans après sa mort que son héritage a été mis en lumière. Son histoire illustre les luttes des femmes pionnières, qui, à une époque où la société et l’État les soutenaient peu, ont dû se battre pour obtenir le droit à l’éducation supérieure et l’accès à plusieurs professions. Irma LeVasseur reste un symbole de courage et de détermination, et son héritage vit dans la place qu’occupent aujourd’hui les femmes dans la médecine au Québec.

