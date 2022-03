Systèmes robotiques: BID Group s'associe à Yaskawa America

BID Group, qui possède deux usines en Beauce, vient d'annoncer qu'il a conclu un partenariat stratégique avec Yaskawa America pour mettre en œuvre des systèmes robotiques au sein des opérations de BID.

L'entente vise également à développer de nouvelles innovations pour la transformation du bois pour soutenir BID dans sa mission de fournir à ses clients des performances optimales dans ses produits et services.

« Nous continuons à investir dans la modernisation de nos installations pour les maintenir à la fine pointe de la technologie. Ce partenariat nous aidera à poursuivre notre objectif de fournir des produits de la plus haute qualité. L'application des systèmes Yaskawa aura également un impact positif sur notre capacité de production. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'intégrer ces systèmes robotiques précis et rapides à nos opérations, et à nos solutions de produits », a déclaré Simon Potvin, président de la Transformation du bois chez BID Group.

Les usines Comact, à Saint-Georges-de-Beauce, et PHL, à Saint-Éphrem-de-Beauce, font partie de BID Group.