La CCINB organise son premier gala Reconnaissance RH

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce tiendra son tout premier gala Reconnaissance RH (ressources humaines) le 21 septembre prochain au Centre Caztel de Sainte-Marie-de-Beauce.

Le but de l'événement est de mettre de l’avant des entreprises du territoire s’étant démarquées dans la mise en place de pratiques RH gagnantes.

Les convives pourront aussi entendre une conférence du président de Métal Bernard, Louis Veilleux.

Les distinctions seront remises dans neuf catégories que voici :

- Processus d’immigration

- Reconnaissance interne

- Gestion du télétravail

- Santé et sécurité

- Développement des compétences

- Responsable RH/DRH de l’année

- Virage numérique RH

- Coup de cœur Chaudière-Appalaches

- Innovation RH (20 employés et moins)

« On invite les entreprises à déposer leur candidature en grand nombre dans l’une ou plusieurs de nos catégories. On veut passer une soirée inspirante remplie de pratiques gagnantes. En cette période où la main d’œuvre est plus difficile à trouver, nous devons faire les choses différemment et cette soirée sera l’occasion pour le faire valoir », de mentionner Chantal Gravel, présidente de la CCINB, par voie de communiqué de presse.

Les cahiers de mise en candidature sont disponibles dans l’onglet «Activité» du site web de la CCINB. La date limite pour le dépôt a été fixée au 13 mai.