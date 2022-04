Deux entreprises de la Beauce collaborent pour être plus vertes

Le projet Économie Circulaire Beauce-Appalaches-Lotbinière (ECBAL) présente sa toute première symbiose industrielle réalisée sur son territoire entre l’entreprise d’entomoculture Groupe Neoxis, de Sainte-Marie, et la meunerie Nutrigène Inc. de Saint-Isidore.

Par la nature de sa production de moulée d’élevage, Nutrigène Inc. génère de la farine de meunerie. Comme cette matière organique est rejetée de façon constante par l’entreprise, sa réutilisation était une avenue intéressante pour consolider un maillage avec une autre entreprise. Entre-temps, les conseillers en économie circulaire ont fait la connaissance du Groupe Neoxis, une compagnie spécialisée dans l’entomoculture et plus spécifiquement dans l’élevage du ténébrion, également connu à son stade de larve comme le ver de farine ou encore le ver de meunerie.

À la suite d’une rencontre tripartite entre les deux entreprises et les conseillers en économie circulaire, une phase expérimentale d’élevage test a été lancée afin de vérifier la croissance des ténébrions grâce à un échantillon de farine fourni par Nutrigène Inc. Après quelques semaines, les résultats se sont avérés concluants, et un maillage entre les deux entreprises s’est négocié. Les extrants de la meunerie sont donc devenus des intrants de qualité pour le Groupe Neoxis. Cette réalisation est un bel exemple d’écologie industrielle et d’économie circulaire.

« Pour Neoxis, il s’agit d’une collaboration idéale puisque la mission de notre entreprise est de valoriser des matières résiduelles de façon efficace afin d’en faire des produits de qualités et écologiques. Nous en sommes donc très heureux », explique Miguel Pérusse du Groupe Neoxis

« Soutenir les entrepreneurs agricoles dans la Chaudière-Appalaches fait partie de notre ADN depuis 27 ans. Nous sommes fiers d’être un partenaire pour ce projet de valorisation des déchets et invitons toutes les entreprises à embarquer dans le mouvement! », ajoute Francis Paré de Nutrigène Inc.

Rappelons que le mandat d’ECBAL est de réduire la quantité de matières envoyées aux centres d’enfouissement par les industries, commerces et institutions (ICI), et de mettre en œuvre des démarches d’adaptation aux nouvelles réalités économiques et environnementales. Ainsi, on réduit les frais associés à l’enfouissement de matières secondaires en retournant celles-ci dans la boucle de production.