Immoparc change de mains

La division de locaux commerciaux du groupe Immoparc, à Sainte-Marie-de-Beauce, vient de changer de propriétaire.

Elle a été acquise par Olivier Berthiaume et Charles Lessard des mains de Jacques Poulin qui lui, poursuivra ses activités dans l’immobilier résidentiel et la construction via d’autres entreprises qui sont administrées avec ses enfants Sylvie et Éric Poulin.

L’acquisition comprend trois immeubles à vocation commerciale situés sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie, soit les 1035-1037, le 1055 ainsi que les 1066-1068. Ces locaux ne changeront pas de vocation, ont indiqué les nouveaux propriétaires.

MM. Berthiaume et Lessard avaient déjà acheté en octobre 2021 l’Hôtel-Motel La Différence et des bâtiments commerciaux du 425 route Cameron, qui appartenaient eux aussi à M. Poulin.