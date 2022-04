Recrutement de travailleurs étrangers: les assouplissements bien accueillis par le milieu économique

La division de locaux commerciaux du groupe Immoparc, à Sainte-Marie-de-Beauce, vient de changer de propriétaire. Elle a été acquise par Olivier Berthiaume et Charles Lessard des mains de Jacques Poulin qui lui, poursuivra ses activités dans l’immobilier résidentiel et la construction via d’autres entreprises qui sont administrées avec ses enfants Sylvie et Éric Poulin.