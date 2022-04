Dévoilement des finalistes du 33e Gala de l'entreprise beauceronne

Lors d'un cocktail organisé hier soir au Georgesvilles, la Chambre de commerce de Saint-Georges a dévoilé les noms des finalistes des Prix prestige, des Prix des partenaires d'affaires, des Prix honorifiques ainsi que du Prix du public, qui sont en nomination pour le 33e Gala de l'Entreprise beauceronne qui aura lieu le 21 mai prochain.

Charles Dutil est président et chef de la direction chez Manac, mais également président d’honneur du Gala de l’entreprise beauceronne 2022. Il considère que l'événement d'hier permet de féliciter les représentantes et représentants des entreprises et organismes, qui ont eu le courage de poser leur candidature et surtout ceux et celles qui ont obtenu une place en tant que finaliste de leur catégorie.

« Cette année, nous tenons particulièrement à souligner la ténacité, la capacité d’adaptation et l’innovation des Beaucerons. Ce sont des qualités entrepreneuriales qui démarquent notre région depuis longtemps, mais elles ont été d’autant plus utiles au cours des deux dernières années. En effet, derrière chaque nomination se trouve une équipe qui a su surmonter les défis et bien souvent les transformer en opportunités. Comme souligné par le thème choisi pour cette 33e édition du Gala de l’entreprise beauceronne, c’est la force de notre équipe qui rend le succès possible », a-t-il mentionné.

Les finalistes des Prix prestige

Annie Gilbert, directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges, souligne la participation de plusieurs entreprises, petites, moyennes et grandes.

« Le Gala de l’entreprise beauceronne souligne le travail exceptionnel des entrepreneurs de la région. Leur dynamisme et leurs exploits entrepreneuriaux ont un fort impact sur le quotidien de la population en plus de bénéficier grandement l’essor économique de la Beauce. Malgré les deux dernières années de pandémie que nous avons vécues, nos entrepreneurs ont persisté, innové et fait de cette situation particulière un tremplin vers de nouveaux projets. Que ce soit par l’expansion de leur entreprise, par un virage axé sur le développement durable ou par l’offre de nouveau service, les entreprises finalistes aujourd’hui ont réussi à surmonter toutes les situations qui se sont présentées à elles et d’en faire de belles réussites. Pour cela, je souhaite réitérer mes plus sincères félicitations aux entreprises finalistes de cette 33e édition. Elles méritent amplement tous les éloges qu’elles reçoivent. »

JARRET I Travailleur autonome | Microentreprises

L’Atelier Maude Artiste

Trycia Turcotte professeure de chant & coach vocale

Le Sucrier Urbain

JARRET I Nouvelle entreprise

Les Ôtres I Hébergement touristique et cie

Services résidentiels et commerciaux

Alternative Nova Solutions

JARRET I Services professionnels

La boîte.

CRÉA Architecture & Design

Pier-Luc Rodrigue Médiateur | Avocat

JARRET I L'Aile jeunesse

CRÉA Architecture & Design

La boîte.

La Pralinière

JARRET I Projet d'investissement - Volet industriel

Groupe Beaubois

DLM Votre fabricant d'armoires

Héritage I Transformation alimentaire

JARRET I Projet d'investissement - Volet commercial

Club de Golf St-Georges

Boutique Vickie

La Pralinière

JARRET I Implication sociale et communautaire

Clinique ostéo physio familiale

Promutuel I Assurance Chaudière-Appalaches

Les Assidus

JARRET I Intégration en entreprise

Menuiserie des Pins

Tapis Venture

Matiss

JARRET I Tourisme

Le Sucrier Urbain

Les Ôtres I Hébergement touristique et cie

Camping Luciole

JARRET I Développement durable

Safari Condo

Orbite Gestion d'espaces

Vachon I École de conduite supérieure

JARRET I Employé par excellence

Marie-Eve Turcotte I Kassiopeia par la Bohème

Kim Boulanger I Anytrek Canada

Hugo Jacques I Abritek

Les finalistes des Prix du public

Des milliers de votes électroniques ont été enregistrés pour la catégorie Prix du public - Soins & Beauté entre le 8 novembre et le 6 décembre 2021. Ceux qui sont nominés dans cette catégorie sont :

OM Maison Beauté

Complexe 10e Avenue

Gardénia I Centre de beauté et de bien-être

Les finalistes des Prix des partenaires d'affaires

Les partenaires d’affaires de la Chambre de commerce de Saint-Georges ont, eux aussi, souligné les accomplissements importants des entreprises d’ici. Les finalistes de ces prix se sont nettement démarqués dans leur catégorie respective.

JARRET I Éducation Interordres

Groupe RCM I Solutions modulaires

Groupe Canam

Centre intégré de santé et de services sociaux de

Chaudière Appalaches

JARRET I Employeur de choix

Regitex

Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches

Groupe Canam

Les finalistes des PRIX HONORIFIQUES DU GALA

Le prix Personnalité d’affaires de l’année est décerné à une femme ou un homme propriétaire d’entreprise ou employé(e) cadre qui, au cours des dernières années, s’est particulièrement illustré(e) dans sa profession et son milieu socioéconomique. Aucune mise en candidature n’est requise pour ces prix. Voici les finalistes de cette année.

JARRET I Personnalité d'affaires de l'année

Mélanie Roy I Boutique Vickie

Katy Boucher I Kassiopeia par la Bohème

Kathy Poulin I Structures RBR & Toitures Fecteau

JARRET I Mention honorifique

KaseMe

La Savonnerie histoire de bulles

Les cours de Mme Marie-Ève

JARRET I d'OR