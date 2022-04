Brève rencontre des paramédics avec François Legault

Lors d'un cocktail organisé hier soir au Georgesvilles, la Chambre de commerce de Saint-Georges a dévoilé les noms des finalistes des Prix prestige, des Prix des partenaires d'affaires, des Prix honorifiques ainsi que du Prix du public, qui sont en nomination pour le 33e Gala de l'Entreprise beauceronne qui aura lieu le 21 mai prochain. Charles Dutil est président et chef de la direction chez Manac, mais également président d’honneur du Gala de l’entreprise beauceronne 2022. Il considère que l'événement d'hier permet de féliciter les représentantes et représentants des entreprises et organismes, qui ont eu le courage de poser leur candidature et surtout ceux et celles qui ont obtenu une place en tant que finaliste de leur catégorie.