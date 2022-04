Appui de 170 000 $ pour un projet de recherche sur la santé durable

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, a annoncé qu'il attribue 170 000 $ à VITAM – Centre de recherche en santé durable, dont 75 000 $ par l’entremise du Fonds de recherche du Québec – Santé, afin d’appuyer la mise en œuvre d’un projet de recherche estimé à près de 250 000 $.

Celui-ci comprend la tenue d’un colloque sur la santé durable ce printemps dans la région de Montmagny-L’Islet ainsi que la réalisation d’une étude préliminaire sur l’implantation des principes de santé durable en Chaudière-Appalaches.

D’une durée de deux jours, le colloque sera l’occasion de créer des espaces de dialogues entre la communauté scientifique, les parties prenantes des différents secteurs d’activité (privé, public, à but non lucratif, etc.) et les citoyens afin d’échanger sur les différents enjeux du développement du territoire de Montmagny-L’Islet dans une perspective de santé durable.

Les thèmes abordés seront :

- les enjeux de protection de l’environnement;

- la qualité des milieux de vie;

- l’agriculture durable et l’autosuffisance;

- le vieillissement et ses nombreux enjeux;

- l’état de santé physique, mentale et sociale des populations, et les outils de prévention à mettre en place afin de les aider à prendre leur santé en main;

- le lien entre l’offre de services de santé de proximité, les groupes communautaires et les services sociaux.

« La santé durable des citoyens est essentielle pour assurer le développement d’une région comme Chaudière-Appalaches. Il est nécessaire d’avoir une meilleure connaissance de la réalité des populations pour pouvoir adhérer à une vision commune et relever les défis du territoire en matière de santé », a déclaré le ministre Fitzgibbon.

Rappelons que VITAM est un centre de recherche soutenu par le Fonds de recherche du Québec – Santé, qui a pour mission de développer, avec et pour les citoyens et les acteurs de la santé durable, des connaissances de haut calibre utiles et utilisées visant à maintenir les populations en santé, à combattre la maladie et à accompagner les personnes en fin de vie par des interventions intersectorielles, des soins de santé et des services sociaux de proximité socialement responsables et intégrés.