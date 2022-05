Les Industries Bernard vendues à une société irlandaise

Les Industries Bernard & Fils Ltée de Saint-Victor, le plus important embouteilleur et transformateur indépendant de sirop d'érable au monde, viennent d'être acquises par Valeo Foods Group, une entreprise alimentaire irlandaise.

Basé à Dublin, Valeo est un transformateur de produits alimentaires de haute qualité, détenant plusieurs marques dominantes. Il importe et distribue du sirop d'érable Bernard sous la marque Buckwud au Royaume-Uni depuis plus de 12 ans.

Valeo utilisera sa chaîne d'approvisionnement mondiale existante et ses relations avec les importants détaillants alimentaires pour accélérer la croissance internationale de Bernard. Les opérations et la main-d'œuvre demeureront au Québec et Bernard deviendra la première plateforme nord-américaine de Valeo.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous joindre à Valeo, car nous avons déjà une excellente relation avec le groupe à la suite de nombreuses années de collaboration » a indiqué le président de l'entreprise beauceronne, Yves Bernard, par voie de communiqué de presse.

« Bernard est une excellente entreprise, dirigée par une équipe très expérimentée et passionnée. L'acquisition continuera d'améliorer notre portefeuille de marques préférées des familles. Nous sommes ravis d'annoncer que la famille Bernard continuera d'être impliquée dans la gestion de l'entreprise », a commenté le Pd-g de Valeo, Seamus Kearney.