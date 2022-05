Cercle prestige : leadership au féminin

Le 10 mai, Développement PME (DPME) recevait dans le cadre de son onzième Cercle prestige Judith Fetzer et Anne Marcotte en tant que conférencière.

Mentionnons que c’est la première fois que deux entrepreneures parlent de leur parcours à cette occasion. Un total de 115 personnes étaient présentes au Centre Caztel à Sainte-Marie.

Cet évènement marque la fin des différents cercles d’échanges faits dans l’année, en plus de remercier et d’offrir à leurs clients une conférence intéressante.

C’est sur la conférence « Comment devenir audacieux d’audace » de Anne Marcotte, entrepreneure, blogueuse, cofondatrice de Adopte-inc.com et productrice TV, qu’a débuté le Cercle prestige. À travers ce témoignage à caractère entrepreneurial, Anne a su démontrer que le succès est issu de l’audace, de la créativité, du risque et du travail acharné. C’est ensuite Judith Fetzer, présidente et cofondatrice de Cook it, qui prit la parole afin de nous partager ses conseils sur la peur et la confiance en affaires ou comment surmonter ses craintes et gérer son désir d’exceller. Entrepreneure ambitieuse aujourd’hui à la tête d’une entreprise québécoise de plus de 700 employés, Judith a su transmettre avec brio son message : « Être une femme entrepreneure au Québec, c’est beaucoup d’opportunités à saisir! »

Invitées dans le but de présenter deux histoires à succès de leadership au féminin, Judith et Anne ont toutes les deux dressé un portrait de leurs parcours d’entrepreneures avec beaucoup de sincérité.

« Ce que je retiens de ces deux conférences, c’est que la réussite est à la portée de tous et de toutes. Oui, le parcours pour y arriver est souvent semé d’embûches et il faut savoir bien s’entourer, mais après quelque temps c’est avec beaucoup de fierté que nous pouvons constater le fruit de notre travail. Pour reprendre les mots de madame Marcotte, c’était réellement rafraîchissant », indique Lysandre Gaudreau, conseillère en communication chez DPME.