L'entreprise Mirage inaugure le Salon des étudiants-athlètes du Rouge et Or

Le manufacturier Mirage, Vintage et Ten Oaks, ont collaboré avec l’Université Laval en inaugurant le Salon des étudiant(e)s-athlètes et en contribuant au programme d’excellence sportive du Rouge et Or.

Ce tout nouveau salon a été pensé afin de favoriser l’interaction entre les athlètes des 18 équipes du Rouge et Or, en plus d’offrir un programme visant à les soutenir dans leur passage à la carrière sportive et professionnelle.

Une panoplie de services sont disponibles afin d’appuyer ces prodiges dans leur quête de l’excellence sportive et académique.

« Vos dons contribuent à former une relève hautement qualifiée dans des domaines divers et encouragent nos étudiants à poursuivre la pratique de leur sport et à faire briller leur université », a mentionné Alain Gilbert, président-directeur général de la Fondation de l’Université Laval.

L’implication philanthropique de Mirage est d’ailleurs au cœur de ce projet. Lors des trois prochaines années, le manufacturier remettra de nombreuses bourses aux étudiant.e.s-athlètes dans le cadre du programme d’excellence

sportive du Rouge et Or.

« Ces athlètes ont une éthique de travail et une discipline hors pair qui les aideront à contribuer de façon positive à notre société lorsqu’ils vont entrer sur le marché du travail dans un futur proche. Nous offrirons 7 à 10 bourses totalisant 20 000$ par année sur une période de trois ans pour attirer les meilleurs athlètes et aider ceux qui vivent des situations plus difficiles », a précisé Pierre Thabet, président de l'entreprise beauceronne.

Notons d'ailleurs que le 20 avril dernier, 13 bourses totalisant 20 000$ ont été remises aux étudiants méritants qui provenaient de disciplines sportives et scolaires différentes.