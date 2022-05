Un budget tempéré, rappelle le ministre des Finances

Le budget qu'il a déposé le 22 mars dernier est un document «tempéré, prudent et responsable.»

Ce sont du moins les principaux qualificatifs utilisés par le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, lors de la conférence qu'il est venu livrer aujourd'hui aux quelque 125 convives réunis au centre des congrès Le Georgesville.

L'événement était organisé conjointement par le Conseil économique de Beauce et la Chambre de commerce de Saint-Georges.

Se présentant comme le «fiduciaire des finances publiques», le ministre a rappelé que le Québec avait connu une performance économique «exceptionnelle» en 2021, malgré les deux années de pandémie.

Tout comme son premier ministre, François Legault, il croit fermement qu'il importe de réduire la dette globale de la province, qui atteint les 200 G$, dont le remboursement (9 millards l'an dernier) représentait le troisième poste de dépenses le plus important de l'appareil gouvernemental, après la santé et l'éducation.

C'est pourquoi, de dire M. Girard, il faut stimuler la croissance et accélérer la transition vers la nouvelle économie, qui implique notamment le virage vers l'automatisation et la robotisation « afin que chaque heure travaillée soit plus productive.»

Le ministre estime que c'est une des voies à emprunter pour faire face aux problèmes de pénurie de main d'oeuvre mais il avoue qu'il n'y «pas de solution miracle» pour combler tous les besoins, comme dans les entreprises de service et commerciales.

Quant aux soubresauts de l'économie, il a rappelé que le gouvernement du Québec « n'a pas d'emprise » sur des situations comme l'inflation, la guerre en Ukraine ou les coupures des chaînes d'approvisionnement de la Chine.