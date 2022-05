Investissement de 6 M$ chez Beauce Caoutchouc et UCB

Le groupe BCI Solutions d'usure Inc. vient d'annoncer un investissement majeur de six millions de dollars à l'usine de Beauce Caoutchouc et UCB Inc installée à La Guadeloupe.

L'entreprise procédera à l'agrandissement de ses installations de moulage de pièces de caoutchouc ainsi que d'usinage numérique. Cet investissement s'inscrit dans le cadre du projet de croissance de l'entreprise pour permettre de répondre à la demande grandissante de ses produits, notamment pour ceux destinés au secteur minier. La superficie totale de l'usine de La Guadeloupe sera augmentée de 28 000 pieds carrés.

Ces nouvelles installations permettront l'ajout d'équipements à la fine pointe de la technologie, ce qui permettra à l'usine de doubler sa capacité. Les investissements visent tant la capacité de moulage que l'usinage automatisé.

Un réaménagement complet du plancher de production s'ajoutera au projet permettant d'améliorer les pratiques et d'ainsi créer un environnement de travail plus productif. Tout comme l'usine actuelle, le nouvel espace sera entièrement climatisé.

La direction et les actionnaires signalent que cet investissement assurera la stabilité des emplois actuels tout en ouvrant la porte à la création de plus de 50 emplois additionnels dans les prochaines années.