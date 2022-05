Accident de travail chez Manac: deux personnes blessées

Un important accident de travail est survenu dans la nuit de mardi à mercredi à l’usine Manac à Saint-Georges de Beauce, lorsqu’une plate-forme est tombée en percutant deux travailleurs, a indiqué le Syndicat des Métallos dans un communiqué de presse émis aujourd'hui.

Deux travailleurs ont subi des blessures, mais on ne craint pas pour leur vie. Ils ont d’ailleurs reçu leur congé du centre hospitalier dans le courant de la journée hier.



« Deux confrères auraient pu y laisser la vie. Nous sommes soulagés de les voir sortir de l’hôpital. Le syndicat fera enquête et collaborera à celle menée par la CNESST pour comprendre ce qui s’est passé. Il faut tirer des enseignements de l’accident de travail pour éviter que ça se reproduise », souligne le président de la section locale 9471, Régis Fortin.



Au moment de déplacer une plate-forme, celle-ci est tombée des tréteaux qui la soutenaient. Deux travailleurs ont été percutés dans la chute. Ces derniers ont subi plusieurs blessures, comme des douleurs au dos, aux jambes, des lacérations et des ecchymoses.



« Quand on passe proche, c’est important d’aller au fond des choses pour éliminer les risques. Nous serons aussi disponibles pour accompagner nos confrères et consœurs à la suite de l’accident », fait valoir le coordonnateur régional des Métallos, Pascal Loignon.

Lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com, M. Loignon a expliqué que le syndicat avait émis le communiqué pour « faire taire les fausses rumeurs » qui circulaient sur ce qui était arrivé à l'usine.