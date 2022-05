Cinq millions de dollars pour l'agrandissement de Bid Group à Saint-Éphrem

L'entreprise BID Group a annoncé un investissement de 5 M$ pour agrandir ses installations à Saint-Éphrem.

L'installation augmentera de 18 000 pieds carrés, ce qui représente une augmentation de 35 % de l'espace de fabrication.

Cette plus grande surface permettra l'assemblage d'équipements plus complexes pour répondre à la demande croissante.

« Nous sommes touchés et honorés par la confiance durable de nos clients dont le succès est à l'origine du besoin de ce type d'investissement. Nous sommes ravis d'étendre notre présence dans la région de la Beauce au Québec et d'ajouter plus d'emplois de haute qualité à notre effectif actuel de 450 personnes »,a déclaré Adam Infanti, directeur financier de BID.

L'excavation commence immédiatement et la construction sera terminée à l'automne 2022.

Cet agrandissement créera trente nouveaux emplois, principalement pour les machinistes, les mécaniciens et les soudeurs.