Maryse Lambert décrit l'univers des Ôtres

Maryse Lambert est une Beauceronne de 44 ans, propriétaire de l'entreprise Les Ôtres, hébergement touristique et cie qui vise notamment à revitaliser le centre-ville de Saint-Georges.

Par ses logements en locations et son nouveau projet de commerce écoresponsable, elle souhaite mettre de la vie sur la 1re avenue de Saint-Georges et montrer aux gens qu'il est possible de consommer autrement.

L'entreprise a d'ailleurs remporté le Jarret tourisme 2022 remis par la Chambre de commerce de la ville, ainsi que le Fonds Nouveaux Attraits Touristiques du Conseil économique de Beauce.

EnBeauce.com est donc allé à la rencontre de cette entrepreneure dynamique et militante pour en savoir davantage sur ses projets et ses ambitions.

Visionnez l'entrevue vidéo accordée par Maryse Lambert dans cet article.