Ottawa investit plus de 1,5 M$ dans la Fromagerie La Chaudière

La ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement 1 577 028 $ à la Fromagerie La Chaudière de Lac-Mégantic.

La somme provient du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers. Ce financement a permis à cette entreprise locale d'augmenter sa production de 25 pour cent, tout en réduisant son empreinte écologique.

La Fromagerie La Chaudière fabrique une vaste gamme de produits, dont du fromage frais et affiné, du fromage fondu, des fromages biologiques et du beurre. Cet investissement a permis à l'entreprise de mettre en service une ligne de production automatisée afin de répondre à la demande des consommateurs pour ses tortillons de fromage à pâte ferme non affiné.

L'augmentation de la production de l'usine, qui fonctionne maintenant 24 heures par jour, six jours par semaine, a permis de créer de nouveaux postes au sein de l'effectif de plus de 200 employés.

L'entreprise a également installé une technologie de traitement de l'eau par osmose inverse afin d'éliminer la majeure partie de l'eau du lactosérum, un sous-produit de la production de fromage. Avant que cette technologie soit installée en janvier, la Fromagerie La Chaudière utilisait 25 camions par semaine pour transporter le lactosérum vers un autre transformateur. L'entreprise utilise maintenant un seul camion par jour pour transporter le lactosérum concentré, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre et les coûts de transport.

Cette fromagerie est une entreprise familiale qui a été fondée en 1976 à Lac-Mégantic.