Un nouveau record du prix de l'essence à la pompe

Le dernier record de prix à la pompe date du 17 mai, quand il est passé à 2,14.2 ¢/litre. Malheureusement pour les consommateurs, le réveil fait mal aujourd’hui avec 2,16.9¢/litre.

On parle d’une augmentation de sept sous. Ce n’est pas la plus grosse inflation, mais il n’en demeure pas moins que si un client veut faire un plein, il s’agira de leur facture la plus élevée.

Rappelons que c'est le 10 mai, que le prix a dépassé le 2$ et avait augmenté de 15¢ d'un seul coup.

Bien que les experts avaient prédit que c’est près de la Journée nationale des Patriotes que le prix allait s’approcher du 2,20 $/litre finalement, il avait baissé.

Mentionnons que la Beauce est l'une des régions où le prix est le plus élevé.

Avez-vous malgré tout changé vos habitudes de déplacement?