Un investissement de 700 000 $ au Woodooliparc

L’attraction Vol 315 - l’ère des dinosaures du Woodooliparc deviendra encore plus impressionnante cette année grâce à un investissement de 700 000 $ qui permettra l'ajout de 25 espèces de dinosaures supplémentaires dans un tout nouveau sentier sur le site de Scott.

Comptant 100 dinosaures dont 30 robotisés grandeur réelle, cette attraction sera ouverte au public à compter du 25 juin.

Ce nouveau sentier longeant la rivière présentera la portion des carnivores ainsi qu’un intrigant cimetière de dinosaures. Cette dernière zone permettra également d’augmenter la capacité d’accueil de l’attraction à 3 000 personnes par jour.

Automatisation

La pénurie de main-d’œuvre touche tous les secteurs et le Woodooliparc n’y échappe malheureusement pas.

En guise de solution, la direction de l'établissement a choisi de se tourner vers l’automatisation. Ainsi, afin de remplacer deux employés à la billetterie, des portes automatiques seront installées à l’entrée du parc et le principe sera des plus simples : acheter son billet en ligne et le scanner à l’entrée pour accéder au parc. Il sera donc impératif d’acheter son billet sur le Web à l’avance et de réserver sa plage horaire.