Investissement Québec Chaudière-Appalaches publie son rapport annuel

À l’occasion de la publication des résultats de son rapport annuel d’activités et de développement durable pour l’exercice 2021-2022, Investissement Québec présente « un bilan très positif » quant à son impact sur la croissance des entreprises de Chaudière-Appalaches.

Les experts de l'organisme, basés à Saint-Georges, Sainte-Marie, Montmagny et Québec « ont plus que jamais contribué à la croissance des entreprises d’ici, que ce soit par leurs interventions en financement et investissement, en soutien à l’exportation, en accompagnement technologique ou sur le plan de l’accompagnement-conseil », peut-on lire dans le rapport.

Voici quelques faits saillants :

- 577 interventions financières réalisées, pour un financement total de l’ordre de 253,8 millions de dollars, soit 147,4 millions de dollars en interventions via les fonds propres d’Investissement Québec et 106,3 millions de dollars en financement par ses activités de mandataire du gouvernement.

- De solides résultats découlant des démarches d’Investissement Québec International en matière d’attraction d’investissements étrangers et d’accompagnement à l’exportation avec la concrétisation d’un projet d’investissements étrangers, d’une valeur de 73,9 millions de dollars. Le tout comprend également 138 accompagnements en soutien à l’exportation.

- 50 projets d’accompagnement technologique réalisés avec les experts d’Investissement Québec – CRIQ.

- 60 accompagnement-conseil stratégique (ACSMD) pour appuyer la croissance des entreprises.

Une contribution majeure à l’économie de Chaudière-Appalaches

En Chaudière-Appalaches, au 31 mars 2022, un an et demi seulement après le lancement de Productivité innovation, 167,1 millions de dollars de financement ont été octroyés pour 89 projets innovants visant une hausse de productivité. Quant à Compétivert, lancée en mars 2021, Investissement Québec a autorisé 18,2 millions de dollars de financement dans la région.

« En cette deuxième année du nouvel Investissement Québec et de la réunion des forces régionales, nous sommes très heureux d’offrir une panoplie de services complémentaires et essentiels à la croissance et à la durabilité des entreprises de Chaudière-Appalaches. Aux côtés des acteurs locaux du développement économique et de nos partenaires financiers d’expérience, nous sommes à l’écoute des besoins des entrepreneurs et dirigeants d’entreprises qui souhaitent faire propulser leurs affaires au Québec et à l’extérieur de nos frontières », a indiqué par voie de communiqué de presse la directrice régionale d'Investissement Québec, Véronique Cloutier.