Un bureau d’information touristique de la Beauce à Saint-Georges

La ville de Saint-Georges a désormais un bureau d’information touristique de la Beauce.

Le 23 juin, une trentaine d’élus, de partenaires et d’alliés ont assisté à l'inauguration de ce nouveau bureau situé au 12006, 1re avenue (local adjacent à la savonnerie Histoire de Bulles).

Cette initiative est celle de Destination Beauce. Le conseil d’administration et l’équipe souhaitaient depuis déjà plusieurs années s’établir de façon plus permanente dans Beauce-Sud afin de mieux desservir les visiteurs, mais également pour mieux soutenir les alliés de l’organisation.

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin et récemment élu président de Destination Beauce, explique que ses prédécesseurs se sont assurés de créer un lieu convivial qui offrirait une vitrine aux entreprises d’ici : « En collaboration avec l’équipe de la Savonnerie Histoire de Bulles, les visiteurs auront la chance de découvrir des produits d’ici à même le bureau d’information touristique. Destination Beauce prévoit également organiser des activités de découvertes de la région avec ce bureau, on souhaite que la population locale aussi s’approprie cette adresse ! »

Le bureau de Saint-Georges s’intègre dans un vaste réseau de lieux dédiés à informer, référer et faire rayonner les régions du Québec de façon totalement gratuite. Près de 200 bureaux sont accessibles sur le territoire québécois. L’équipe de Saint-Georges est également outillée afin d’offrir une assistance pour aider à planifier les séjours des visiteurs dans la région, mais également dans la province, bien qu’à vocation régionale principalement.

« Nos préposés à l’information touristique ont pour mission de faire vivre un accueil chaleureux, enthousiaste et avenant aux visiteurs. Nos étudiants sont précieux, car ils sont les ambassadeurs de la Beauce : ils sont l’image de la région ! On veut répondre aux visiteurs afin de les aiguiller le mieux possible, mais aussi être proactifs et leur faire découvrir nos petits trésors cachés de la région afin d’étirer la durée de leur séjour ou leur donner envie de revenir ! », exprime Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique de Destination Beauce.

En plus de cette mission première, les bureaux d’informations touristiques servent aussi à prélever l’empreinte touristique de la région. En effet, on y compile de précieuses statistiques quant à la durée du séjour des gens dans la région, leurs centres d’intérêt et la provenance des touristes. Il s’agit de données primordiales qui dictent les orientations de Destination Beauce en termes de campagnes promotionnelles, de placements média et d’actions reliées au développement de la destination.

Le tourisme, une priorité régionale

L’implantation de ce bureau d’information touristique à Saint-Georges a été rendu possible grâce à la participation financière du Gouvernement du Québec, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour une somme de 33 000$ ainsi que de la MRC Beauce-Sartigan.

Depuis plusieurs années, Destination Beauce a été mandaté par les MRC afin de faire la promotion touristique de la région, ainsi que supporter le développement de ce secteur d’activités. Malgré les deux dernières années de pandémie, les chiffres sont au rendez-vous et les échos concluants : la Beauce rayonne et attire chaque fois plus de visiteurs.