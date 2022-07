Le Domaine La Vieille Grange plante ses premières vignes

Depuis 2015, Win Le Phan et son conjoint, Jimmy Baillargeon sont propriétaire du Domaine La Vieille Grange à Notre-Dame-des-Pins. Aujourd’hui ils ont procédé à la plantation de leurs premières vignes.

En effet, les deux entrepreneurs ont décidé de profiter de la pandémie, ne pouvant plus aller travailler à l’extérieur, de mettre en branle lors projet d’ajouter un vignoble à leur propriété.

« On s’était dit, tant qu’à être pris à la maison on va développer un petit peu notre repère. Depuis trois ans, on a quand même buché, on a travaillé notre terre en travaillant avec une agronome pour préparer environ un hectare pour la plantation », dit-elle à EnBeauce.com.

Le concept de l’entreprise est : « de la terre à la table ». Ils font des mets prêt-à-manger avec leurs produits de la ferme. « On a des fruits, des légumes, des poules, des œufs, des cochons et des vaches », énumère Mme Le Phan.

Étant sommelière de formation, il était important pour elle d’offrir aux Beaucerons l’occasion d’avoir un vin local. Toutefois, ne connaissant pas tout ce qui concerne la culture du raisin, elle s’est fait conseiller et accompagné par Charles-Henri de Coussergues qui est propriétaire du vignoble de L’Orpailleur à Dunham qui est bien connu au Québec.

La plantation des vignes représente un grand accomplissement pour Win Le Phan et son conjoint, car cela représente trois ans de préparation. Les amis, supporteurs et famille du couple étaient réunis aujourd’hui devant un bon repas venant de la ferme pour écouter la Beauceronne qui avec émotion s’est exprimée :« Je suis vraiment très contente que vous soyez ici avec nous à vivre cette expérience d’une vie pour nous. Le Domaine La Vieille Grange est une aventure qui a commencé depuis trois ans. La pandémie nous a permis de nous adapter. Aujourd’hui, j’ai vraiment l’honneur de vous recevoir chez nous inaugurer la première parcelle de notre vignoble. Le Domain de la Vieille Grange on commence aujourd’hui, mais vous savez ce que l’on dit “the sky is the limit” »

Le premier millésime n’est prévu que dans un minimum de trois ans. « La première année, ce n’est pas une cueillette maximale. On parle plutôt de quatre ans pour avoir de beaux raisins et une belle quantité », explique-t-elle.

Par contre, ils voient plus loin et lorsqu’ils ont fait les choix de cépages, ils ne se sont pas contentés que d’un seul, voulant offrir différentes options aux futurs consommateurs. Ces derniers pourront déguster directement au Domaine les vins avec les repas faits avec les produits de la ferme.

Ainsi, ils veulent rester un vignoble artisanal pour s’assurer d’offrir de la qualité et des bons accords mets et vin. Bien que les propriétaires n’imaginent pas le vendre sur les tablettes, ils aimeraient plutôt le proposer aux restaurants et peut-être également dans des épiceries fines.

Leur objectif est de planter d’ici les prochaines années un total de cinq hectares de vignes.

Le vignoble du Domaine La Vieille Grange deviendra le second de la région après celui de La Cache à Maxime à Scott. Ainsi, dans un futur pas si lointain, les Beaucerons pourront encourager local en buvant de bons vins de la région.