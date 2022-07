Quirion Métal: un esprit de famille qui perdure depuis 50 ans

La constante qui a permis au fabricant de structures d'acier, Quirion Métal, fondé à Beauceville voilà 50 ans, de perdurer ainsi dans le temps se résume en un mot: famille.

C'est du moins ce qui est clairement ressorti des messages livrés hier sous le chapiteau, dans le cadre de la fête organisée pour marquer cette étape importante dans l'histoire de l'entreprise, à laquelle plus d'une centaine de personnes ont pris part.

« Dans notre milieu, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont duré aussi longtemps », a signalé aux convives l'actuel président de Quirion Métal, Jacques Labbé.

Il a raconté comment les frères Jacques et Marc-André Quirion avaient bien modestement démarré en janvier 1972 dans la soudure de réservoirs à essence et à pétrole pour ensuite assurer la fabrication des cadres de vélo destinés à l'usine Procycle de Saint-Georges. Puis est venu progressivement la conception et de la fabrication de structures d'acier. Il y aura deux agrandissements importants des installations, l'une en 1980 et l'autre en 1996.

L'achat en 2005 par l'homme d'affaires Benoit Drouin, fondateur de l'entreprise Interbois à Saint-Odilon-de-Cranbourne, a donné un nouvel élan et marqué un virage important pour Quirion Métal.

En effet, le fils et le gendre de M. Drouin, David et Jacques Labbé, se sont vu confier la direction dès l'année suivante pour mener une expansion de l'industrie.

On a ainsi procédé en 2009 au démarrage d'EZ Steel, une usine de métaux ouvrés installée en Alberta. Puis a suivi une série d'acquisition avec Trimax, de Sainte-Marie-de-Beauce et Structures XL de Terrbonne.

Aujourd'hui, Quirion Métal fait partie du groupe Camnor qui exerce ses activités via six entreprises canadiennes d'envergure internationale dans le dessin, l'ingénierie, la conception, la fabrication et l’érection de charpentes métalliques ainsi que dans la fabrication de métaux ouvrés. Le groupe emploie près de 300 personnes, dont quelque 70 à Beauceville.

« Quirion Métal, ce sont des gens agiles, inventifs, créatifs qui font en sorte que les projets se réalisent avec un e excellente satisfaction. Le groupe fait rayonner la Beauce un peu partout », a déclaré le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui participait à la fête.

« Vos réalisations à Montréal, New-York, Terre-Neuve, Calgary, Ottawa et au Québec rayonnent partout en banlieue de Beauceville! », a dit avec humour le conseiller municipal, Patrick Mathieu, qui a remplacé à pied levé le maire François Veilleux, retenu pour des raisons personnelles.

Hommage à Benoit Drouin

Les célébrations ont aussi été l'occasion de rendre hommage à Benoît Drouin, décédé tragiquement en mars dernier lors d'un accident de motoneige.

« Durant toutes les années où il était actionnaire, c'était notre mentor. Il n'avait qu'une seule parole. Il disait: "Allez" », a relaté son fils David Drouin, qui est aujourd'hui vice-président.

On a également remis à la famille Drouin, au nom de tous les employés de Camnor, un livre souvenir en mémoire de l'homme d'affaires qui incarnait une gestion à l'esprit familial.

Les convives ont aussi eu droit à la visite de la quadruple médaillée olympique et native de Beauceville, Marie-Phillip Poulin, qui a rappelé comment, dans le sport comme en affaires, il faillait toujours faire preuve de résilience devant l'adversité et les changements. « On peut faire bien des choses tout seul, mais en équipe, on va plus loin », a fait remarquer la hockeyeuse qui a signalé qu'elle aimait toujours revenir « chez-nous. »