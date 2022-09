Taux de chômage à 5,4 % en août au Canada, en hausse par rapport à juillet

Le Grand Week-End acéricole et forestier de Beauce commence dès demain, le samedi 10 septembre, et accueillera plus de 50 exposants jusqu'à dimanche soir, à l’Aréna de Courcelles. L’ouverture des kiosques aura lieu à 10 h les deux jours et l'entrée est gratuite. Il y aura également plusieurs conférences qui seront présentées dans la salle en ...