Transport par autobus en Beauce: Amélie Carrier a déposé sa pétition aux maires

Amélie Carrier a profité de la séance du conseil des maires de la MRC Beauce-Sartigan pour déposer, hier soir, la pétition qu'elle a démarrée contre l’arrêt du transport interurbain par autobus entre Québec et Saint-Georges.

La résidente de Saint-Georges, qui utilise couramment le service pour mener notamment ses affaires à Québec, a rappelé aux élus les bénéfices de ce service qui répond aux besoins d'une clientèle qui n'a pas de voiture ou qui ne peut conduire, comme elle-même, en raison d'un handicap visuel. Ce transport est aussi beaucoup plus économique que d’autres alternatives proposées dans la région, a-t-elle fait remarquer.

C'est la première étape de son combat avant d'envoyer des lettres à chacun des acteurs du dossier, soit aux préfets des MRC concernées, aux députés et aux maires des principales villes concernés par l'arrêt et au président des Autobus Breton.

Rappelons que la compagnie Autobus Breton a annoncé le 15 septembre l’arrêt définitif de son service entre Québec et Saint-Georges à compter de la fin du mois d’octobre, en raison du refus des préfets des trois MRC de la Beauce de renouveler le support financier octroyé dans le passé pour le maintien de la ligne. Un financement que les préfets estiment ne pas être de leur responsabilité.

« Ce dossier-là n’est pas nouveau. Il y a déjà eu des engagements du gouvernement dans le passé. Pour reprendre un peu les mots de notre préfet, on met des milliards à Montréal pour le REM, on met des millards à Québec pour le tramway, on met des millards pour le troisième lien mais on est même pas d'avoir un autobus dans la Beauce », s'est exprimé le maire de Saint-Georges, Claude Morin, qui a assuré Mme Carrier qu'il allait l'accompagner dans la démarche, comme il l'avait fait en 2018 devant la même situation.

M. Morin a confirmé qu’une rencontre aura lieu entre les trois préfets des MRC et les députés de la Beauce après les élections du 3 octobre prochain.

Au moment de publier cet article, la pétition de Mme Carrier comptait presque 200 noms. Si vous désirez la signer, prière de cliquer ici.