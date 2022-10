Le conférencier Sylvain Guimond à Saint-Georges le 25 octobre

Le président fondateur de Biotonix et auteur, Sylvain Guimond, présentera une conférence gratuite sous le thème La résilience : avancer malgré les défis, le 25 octobre à 19 h, au centre des congrès Le Georgesville.

C’est une initiative de la Chambre de commerce de Saint-Georges en collaboration avec le CISSS de Chaudière-Appalaches.

Comme le présente M. Guimond, la vie est rarement un long fleuve tranquille. La plupart du temps, tempêtes et récifs nous bouleversent. Personne ne passe à travers sa vie, sans adversité. Le stress post-traumatique, ses symptômes et ses contrecoups sont étudiés depuis longtemps, mais on connaît peu le côté positif de ces expériences. Les traumatismes sont aussi une opportunité de croissance personnelle extraordinaire. La résilience est la capacité de se reconstruire, cette conférence se veut un tremplin pour garder le cap au travers des pires tempêtes, y trouver un sens, et en sortir grandi!

À propos du conférencier

Sylvain Guimond est Docteur en psychologie du sport, éducateur physique et ostéopathe. Expert et praticien renommé dans le domaine de la posture et du sport depuis plus de 20 ans, il est également le président fondateur de Biotonix. Cette compagnie de renommée internationale lui valu, en 2010, d’être finaliste pour Le Grand Prix de l’Entrepreneur d’Ernst & Young.

Il est un conférencier de réputation mondiale, offrant des conseils inspirants pour les entreprises, pour les sportifs et pour le grand public. Auteur de plusieurs best-sellers, il contribue également au succès de plusieurs émissions de télévision à RDS, TQS, V, Radio-Canada et TVA. Vous pouvez le lire régulièrement sur son blogue au rds.ca.

Il a collaboré à de nombreux projets de recherche avec des sommités scientifiques mondiales. Il a eu l’occasion d’évaluer et de traiter plus de 1000 athlètes d’élite tels que Mario Lemieux, Tiger Woods, John Smoltz, Greg Norman et Marc Gagnon. Il a également prêté son expertise à titre de consultant à 5 équipes de la NHL ainsi qu’à la NBA, à la NFL, et aux Alouettes de Montréal. Il a été conférencier invité aux Jeux olympiques d’Atlanta et continue à intervenir auprès d’athlètes d’élite, notamment à titre de consultant auprès du Canadien de Montréal.

Depuis 2017, il œuvre également auprès de Neurodezign dans le but de joindre la psychologie et ses connaissances du corps humain à la neuropsychologie avec la Dre Johanne Lévesque.