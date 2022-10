Cliche Auto Ford fête son 95e anniversaire

Cliche Auto Ford, situé à Vallée-Jonction, a célébré son 95e anniversaire lors d'un événement qui s'est tenu le jeudi 13 octobre.

Ayant débuté ses opérations en octobre 1927, Cliche Auto Ford est la plus ancienne concession sous la bannière Ford au Québec, et la troisième plus vieille au Canada.

La célébration s'est faite en présence des propriétaires de la concession, Sylvain Cliche et Michèle Michaud, des employés, de membres de la famille et de dirigeants de Ford Canada. Cliche Auto Ford a également profité de son rassemblement de Mustangs en août dernier pour souligner cet anniversaire et attirer plus de 100 propriétaires amateurs de la marque légendaire.

Bien implantée dans sa communauté, Cliche Auto Ford s’implique dans de nombreux événements locaux tels que L’Accélération de camion de Saint-Joseph, Les Fêtes de chez nous à Saint-Elzéar et le Festival des travailleurs de Saint-Joseph-de-Beauce.