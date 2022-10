Transport par autocar Saint-Georges—Québec: les trois MRC versent 45 000$

Les trois MRC de la Beauce ont confirmé dans les derniers jours, par des résolutions distinctes, le maintien du service de transport interurbain de la ligne Saint-Georges-Québec, opéré par Autobus Breton, jusqu'au 31 mars 2023.

Le soutien financier s'élève au total à 45 000 $.

Après avoir tenu une rencontre avec les députés de Beauce-Sud et de Beauce-Nord, les préfets et directeurs généraux des trois MRC ainsi que le propriétaire d'Autobus Breton, les trois MRC ont décidé conjointement qu'il y a lieu de maintenir le service pour quelques mois.

« Un accord a été conclu avec M. Breton et bien que nous comprenions les besoins des utilisateurs, la pertinence de ce service de transport sera réévaluée dans quelques mois en considération de son affluence », a précisé le préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce et maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon, dans un communiqué de presse émis en fin de journée hier.

Les élus ont été à l'écoute des citoyens et de leurs inquiétudes. Ils ont pris connaissance de la pétition d'Amélie Carrier, signée par plus de 1 400 personnes, et reconnaissent que le transport interurbain est important. Toutefois, ils ont demandé à Autobus Breton de publiciser le service afin d'augmenter le nombre d'usagers et ainsi éliminer le déficit d'exploitation de la liaison Saint-Georges - Québec.

« La balle est maintenant dans le camp des utilisateurs, car un autobus vide financé par de l'argent public n'est pas l'idéal. On souhaite que les citoyens prouvent que le service peut être viable en l'utilisant dans les prochains mois », a ajouté pour sa part le préfet de la MRC Beauce-Centre et maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc.

Le service de transport interurbain par autobus entre Saint-Georges et Québec aura donc droit à une aide financière du ministère des Transports du Québec par le biais du Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC), Volet II. Avec ce programme, les MRC peuvent accorder une aide maximale de 45 000 $ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

Les élus ont adopté les montants accordés par chacune des MRC selon le nombre d'usagers par territoire. La MRC Beauce-Sartigan débourse 24 625 $, la MRC Beauce-Centre 8 600 $ et la MRC de La Nouvelle-Beauce 11 775 $.

« Nous aurons une rencontre en février 2023 entre les préfets et le transporteur pour réévaluer la situation. Si les usagers ne sont pas au rendez-vous, la pérennité du service sera remise en question. La décision sera prise conjointement par les trois MRC de la Beauce et le transporteur », a conclu le préfet de la MRC Beauce-Sartigan et maire de Saint-Honoré-de-Shenley, Dany Quirion.