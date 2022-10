La ligne d'autocar Saint-Georges—Québec maintenue jusqu'en mars 2023

La ligne de transport par autocar entre Saint-Georges et Québec, qui devait cesser à la fin du mois d'octobre, sera maintenue en service jusqu'au 30 mars 2023.

C'est ce que vient d'annoncer sur sa page Facebook Autobus Breton, qui assure cette liaison interurbaine.

L'entreprise indique que c'est « grâce à l’obtention de l’aide financière versée par les MRC concernées (Beauce-Centre, Beauce-Sartigan et Nouvelle-Beauce) » que le trajet demeure. « Afin d’assurer la continuité de ce service, et ce, au-delà du 30 mars 2023, il importe que le nombre d’utilisateurs soit en croissance. Cela dit, n’hésitez pas à profiter de ce service très important pour les gens de la région et pour la prospérité de nos commerces et de nos industries », signale la compagnie.

Présentement, cette ligne transporte 15 000 personnes par an.

Rappelons qu'à la mi-septembre, le président du transporteur, Pierre Breton, avait justifié l'arrêt du service suite au « refus des préfets [des MRC] de renouveler le support financier qu’ils ont octroyés dans le passé. »

Rappelons aussi qu'une utilisatrice régulière de ce mode de transport, Amélie Carrier, avait lancé une pétition pour s'opposer à l’arrêt de l'unique ligne à desservir la Beauce. Elle avait recueilli près de 1 500 signatures.

Pour le maintien du transport après le 30 mars, les parties impliquées devront trouver des solutions à long terme.