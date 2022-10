Direction générale de la CCINB: départ de Nancy Labbé

Nancy Labbé cède son poste de directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), pour se lancer dans un nouveau défi professionnel à compter du 28 novembre prochain.

« J’ai tellement eu de plaisir à travailler pour la CCINB. Je souhaite à la personne qui me remplacera d’en avoir tout autant. L’équipe en place est professionnelle, j’ai le meilleur conseil d’administration au monde. La situation financière de la Chambre est bonne. Ce n’est que du positif pour la personne qui prendra les rênes de cette magnifique organisation. Si vous désirez faire une différence dans la vie des autres, c’est votre place », a souligné Nancy Labbé.

Elle a également remercié les gens d'affaires qui ont participé à ses activités ainsi que les membres du conseil d'administration. « Je termine en remerciant mon équipe, je vais m’ennuyer, mais je ne serai pas loin », a-t-elle terminé.

« Nous aurions beaucoup aimé la garder avec nous plus longtemps, mais un autre défi s’offre à elle et on ne saurait l’empêcher de vivre ce renouveau professionnel. Au cours des dernières années, la Chambre a connu une belle progression sous plusieurs aspects. Elle a connu une augmentation du nombre de ses membres, une progression de ses effectifs et financièrement, la CCINB est solide », de mentionner Chantal Gravel, présidente de la CCINB.

La Chambre de commerce est donc à la recherche d'une nouvelle personne pour le poste.