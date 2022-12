Le Village Aventuria et la Miellerie de Sophie récompensés par Destination Beauce

Deux prix du milieu touristique ont été remis hier soir par Destination Beauce, afin de souligner les bons coups de la dernière année au Village Aventuria et à la Miellerie de Sophie.

L’activité a eu lieu au Restaurant Les 5 Moulins à la Guadeloupe. Ces deux lauréats repartent avec un prix totalisant près de 2 000$, comprenant entre autres des adhésions à Destination Beauce, des entrevues aux radios locales ainsi qu’une série d’actions promotionnelles pour la prochaine année.

Concours en Innovation

Afin de souligner l’apport novateur de ses ALLIÉS à l’industrie touristique de la région, Destination Beauce a remis en marche le Concours en Innovation récompensant un développement original, une offre de service actualisée, une initiative créative dans la gestion de ressources humaines ou encore une action marketing distinctive.

Le Village Aventuria a ainsi pu présenter son projet novateur devant l’industrie touristique. En 2022, l’équipe a opté pour une gestion inclusive des ressources humaines saisonnières.

« Notre projet a pour but de gérer les ressources saisonnières de façon inclusive afin d'améliorer la rétention d'employés et leur expérience au sein de l’organisme. Ainsi, les jeunes employés se sentent écoutés et encadrés par des gestionnaires plus présents. L’employé ressent moins de pression de performance tout en ayant l’occasion de créer des liens de confiance avec son employeur et ses collègues. Le tout crée une ambiance de travail saine et permissive, ce qui augmente du même coup sa motivation », d'expliquer Catherine Roy, coordonnatrice au Village Aventuria.

Prix Tape dans l’Dos

Le conseil d’administration de Destination Beauce a également souhaité mettre en place un prix spécial afin de souligner le travail remarquable de jeunes entreprises de la région qui démontrent un solide dynamisme, une implication exemplaire et qui se démarquent par leur offre de qualité. Trois finalistes ont été proposés par l’équipe de Destination Beauce aux administrateurs et ces derniers ont procédé au vote selon différents critères.

Pour cette première édition, le conseil d’administration a remis le prix Tape dans l’Dos à Sophie Roy et son entreprise, la Miellerie de Sophie! Tout au long de l’année, Sophie s’est démarquée par son implication dans les activités de Destination Beauce en faisant preuve d’un dynamisme et d’une curiosité notable. Elle innove, fonce et est en recherche constante du petit plus qui la fera se démarquer. Malgré son jeune âge, son entreprise est en ascension avec de nombreux projets en développement.