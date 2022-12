Création d'un Pôle économique vert en Chaudière-Appalaches 

Dans un contexte où plusieurs projets de valorisation des résidus miniers pointent à l’horizon, les entreprises de technologies vertes de transformation sécuritaire et de revalorisation de résidus miniers critiques et stratégiques sur le territoire de la région de Thetford-Beauce viennent de former le Pôle économique vert de Chaudière-Appalaches (PEVCA).

La création de l'organisme est fondée sur une vision d’avenir de ses membres qui voient dans la valorisation des résidus miniers une façon de transformer le paysage des régions caractérisées depuis de nombreuses années par la présence de milliers de tonnes de résidus miniers.

Les parties prenantes au pôle sont convaincues que ces ressources minérales, qui se retrouvent sur les territoires de la MRC des Appalaches et de Beauce-Centre, représentent un potentiel socioéconomique incontournable pour la région et pour tout le Québec.

Le Pôle économique vert de Chaudière-Appalaches compte sept membres officiels, soit SIGMA, DEVTECH, ECO2 Magnesia, KSM, 3R Minéral, Englobe Corp, Planetary Technologies et Les Sables Olimag, une nouvelle génération d’entrepreneurs déterminés à minimiser leur empreinte écologique avec des opérations industrielles basées sur la science, l’innovation et les principes de l’économie circulaire.

Au total, les entreprises et les projets regroupés sous le PEVCA représentent:

• des investissements de près de 500 millions de dollars;

• la transformation et la revalorisation de plus de 100 millions de tonnes de résidus miniers;

• plus de 150 nouveaux emplois pour la région de Chaudière-Appalaches;

• la restauration et la revégétalisation des sites miniers.

À ce jour, plus de 125 hectares de haldes minières ont été stérilisées et plus de 20 000 épinettes blanches ont été plantées.

« Notre objectif premier est de contribuer positivement au développement d’une nouvelle industrie écologique qui aura des retombées socioéconomiques et environnementales importantes pour la région. Ultimement, le Pôle veut contribuer à la fierté de la région et permettre à la communauté de s’assurer d’un avenir économique vert et prospère », a déclaré la directrice générale du PEVCA, Chantal Gauvin.

PHOTO — De gauche à droite: Nathacha Bédard, attachée politique de la députée de Lotbinière-Frontenac Isabelle Lecours, Michel Verreault, maire suppléant de Thetford Mines, Bernard Swarbrick, conseiller en communications chez Planetary Technologies, Paul Vachon conseiller spécial du Pôle économique vert de Chaudière-Appalaches, Mike Kelland, président-directeur général du Planetary Technologies, Chantal Gauvin, directrice générale du Pôle économique vert de Chaudière-Appalaches, David Lemieux président de KSM, Daniel Deschênes directeur régional chez Englobe Corp., Kathleen Verret, vice-présidente exécutive de SIGMA Devtech, Benoit Piuze, directeur du développement des affaires chez Les Sables Olimag, Luc Provençal, député de Beauce-Nord, Guy Bérard, président 3R Minéral et Daniel Kunin, président-directeur général d'ECO2 Magnesia.