Des activités pour les jeunes professionnels

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a lancé le Volet Jeunes Professionnels qui vise à organiser des activités pour les jeunes gens d’affaires de 40 ans et moins, et ce, tout au long de l’année.

L’objectif est de permettre aux jeunes professionnels de se rassembler entre eux, d’avoir du plaisir et ce, tout en créant des liens d’affaires.

« Nous invitons les entreprises à inscrire aux activités du volet Jeunes Professionnels, les 40 ans et moins de leur équipe. C’est important pour la CCINB de permettre aux plus jeunes de s’intégrer dans un réseau d’affaires qui leur ressemble. Nous avions des demandes de membres d’organiser des activités pour cette catégorie d’entrepreneurs et professionnels. Le comité du volet Jeunes Professionnels travaille depuis plusieurs mois à la mise en place de celui-ci », a mentionné Chantal Gravel, présidente de la CCINB.

La première activité aura lieu sous forme de 5 à 7 le 28 mars prochain au restaurant Giovannina de Sainte-Marie. Les gens peuvent s’inscrire en ligne via le site web de la CCINB.