Le Woodooliparc honoré à titre de Jeune Entreprise de l’année

Le Woodooliparc a nommé pour le Prix Jeune Entreprise 2023 du Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), pour s'être démarqué en quelques années.

C'est lors du 33e Souper des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce, qui aura lieu le 19 avril prochain à La cache à Maxime, que le Woodooliparc recevra cette distinction.

Cet événement sera aussi l’occasion de découvrir six entreprises nouvellement démarrées ou transférées dans les trois dernières années, qui offrent une diversité de produits et de services, une représentativité des municipalités de La Nouvelle-Beauce et qui sont aussi des exemples pour promouvoir l’entrepreneuriat.

Annuellement, près de 300 convives participent à ce Souper. Ainsi, DENB invite les personnes intéressées à s’inscrire en consultant son site internet.