Du renfort arrive pour les équipes de soins de Chaudière-Appalaches

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et ses partenaires annoncent l’arrivée, dès mai et juin prochains, d’une première cohorte de 40 futurs infirmiers et infirmières provenant de la République démocratique du Congo, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire.

« L’arrivée de nouveaux infirmiers et infirmières en Beauce, dans Les Etchemins et à Lévis est la bienvenue! Nos équipes de soins ont besoin d’aide et voilà qu’elle arrive! Ce sont des personnes d’expérience en soins dans leur pays et nous avons bien hâte d’accueillir ces nouveaux visages parmi nous », a déclaré Patrick Simard, président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Pendant leurs neuf à douze premiers mois passés au Québec, ces 40 ressources suivront une formation de mise à niveau offerte par le Cégep Beauce-Appalaches ou par le Cégep de Lévis. Elles passeront ensuite l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) leur permettant d’exercer leur métier au Québec. Pendant la période de formation, ces personnes pourront jumeler études et travail en œuvrant comme préposées aux bénéficiaires dans les hôpitaux ou dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du territoire.

Au total, la région accueillera, en plus des 40 infirmiers et infirmières, 28 conjoints et conjointes ainsi que près de 50 enfants d’âge préscolaire et scolaire. Ce sont toutes des personnes qui souhaitent travailler et vivre en Chaudière-Appalaches.

Plusieurs partenaires impliqués

Cette importante opération de recrutement a pu être possible grâce à la mobilisation et à la collaboration de plusieurs acteurs de la région tels que le Cégep Beauce-Appalaches, le Cégep de Lévis, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, les carrefours jeunesse-emploi et les acteurs politiques et économiques locaux.