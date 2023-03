Les nommés des principales catégories des Oscars 2023 recevront des produits d'érables d'ici

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et ses partenaires annoncent l’arrivée, dès mai et juin prochains, d’une première cohorte de 40 futurs infirmiers et infirmières provenant de la République démocratique du Congo, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. « L’arrivée de nouveaux infirmiers et infirmières en ...