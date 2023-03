Atelier Excel s'installe chez Meubles Léon

L'entreprise de Saint-Benoît-Labre Atelier Excel a officialisé, hier, l’ouverture de son deuxième point de vente au Meubles Léon à Saint-Georges.

C’est en présence du député de Beauce, Richard Lehoux, du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin et du maire de Saint-Georges, Claude Morin que la propriétaire Mélanie Morin a procédé à la coupure du ruban.

« On est encore là pour longtemps et je pense que notre service à la clientèle et notre réputation nous précèdent », exprime la propriétaire.

C’est en juillet que l’entreprise a décidé d’agrandir leur espace de vente et de démonstration pour offrir à leur client un service clé en main. Depuis plus de 37 ans, elle œuvre dans les armoires de cuisine et meubles sur mesure.

Nouveau concept

Avec ce deuxième point de vente, ils pourront offrir un tout nouveau concept.

« On voulait travailler avec des entrepreneurs de la Beauce. C’est pourquoi on a changé un peu le concept pour 2023. En collaboration avec nos trois designers, on a décidé d’offrir un service complet à nos clients et nos entrepreneurs. Le client arrive avec le plan de la maison. On va pouvoir dessiner des armoires, choisir des luminaires, choisir le couvre-plancher et bien plus », explique Mme Morin.

En gros, il sera possible pour une personne voulant refaire son décor ou de construire sa maison d’aller à un seul endroit pour être mis en contact avec des spécialistes et travailler en collaboration avec l’équipe de design.

Mme Morin croit que la localisation à proximité de l’autoroute attirera des clients de l’extérieur de la ville à venir les rencontrer et voir la grande variété de démonstrateurs d’armoire de cuisine.

Historique de l’entreprise

Atelier Excel ouvrant dans le domaine résidentiel, commercial et institutionnel a été créé par les parents de Mélanie Morin en 1986.

En 2000 avec un diplôme de designer d’intérieur en main Mélanie s’est jointe à l’entreprise familiale. En 2007, un agrandissement s’imposait devant une entreprise grandissante. En 2017, elle a acheté Atelier Excel pour devenir Atelier Excel 2017. Propriétaire depuis six ans, son équipe compte 14 membres.

Porte ouverte

La population est invitée à la porte ouverte le samedi 4 mars de 10 h à 16 h.