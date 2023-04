Plus de 30 tonnes de tubulures récupérées en Beauce l'an passé

La nouvelle salle de montre de Bloc et Pavé Décor/Gazons Robert et des Plantations Robert, installée au 18 551 du boulevard Lacroix à Saint-Georges, a été inaugurée ce matin. « C'est un bâtiment et un endroit dont nous sommes vraiment fiers, et que personnellement nous trouvons magnifique ! », s'est réjoui Alain Robert, copropriétaire de ...